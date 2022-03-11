هعيشها صح .. معرض للمنتجات اليدوية بالفيوم |صور

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة "هنعيشها صح "التي أطلقتها أمانة المرأة بالفيوم.

يأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورعاية المهندس اشرف رشاد الشريف الامين العام النائب الاول لرئيس الحزب.

المبادرة برعاية المهندس عبد القادر الجارحى، امين الحزب المحافظة ، وإشراف النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب عن دائرة محافظة الفيوم .

أشارت الدكتورة ميرفت عبد العظيم أمينة المرأة بالمحافظة ان المعرض أقيم بمشاركة 27 عارضة تضمن عرض المشغولات والمنتجات اليدويه من منتجات رمضان ومنتجات المفروشات المنزلية و قسم للمنتجات الغذائية التي تشتهر الفيوم بصناعتها من التمور والحلويات والخبز البلدي وغيرها من المنتجات اليدوية التي تعبر عن الطابع البيئي والشعبي لمحافظة الفيوم ، هذا وقد نالت المعروضات استحسان زائري المعرض بما يقدمه من منتجات غذائية وصناعات يدوية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق كما طالبوا تنظيم مثل هذة المعارض بشكل دورى بمراكز المحافظة المختلفة لدعم المرأة الريفية في تسويق منتجاتها.

يعد المعرض هو السابع لأمانة المرأة الذى بدأ اولى فعالياته منذ 3 سنوات مع معرض "الأيدى الناعمه"، و يقام علي هامش المعرض ندوات توعيه

وأشارت أمينة المرأة بالفيوم أن المنتجات باسعار رمزيه تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وان هذا اليوم ياتى فى إطار مبادرة هنعيشها صح التى أطلقتها الأمانة تشجيعا للمراه على تحسين دخلها وفتح قنوات جديده للتروبج وتشجيعا لعوده المنتجات اليدوية والمشاريع الصغيره والتى تأتى ضمن خطة الدوله 2030 لتحسين وضع المرأة المصرية و أن المعرض يأتي ضمن محاور مبادرة نعيشها صح الذي يتمثل في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في رفع مستوى المرأة الاقتصادي .

تأتي هذة المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، ومساعدة المرأة علي تسويق منتجاتها .





IMG20220311144531

IMG20220311154251

IMG20220311154511

IMG20220311154552

IMG20220311154552_01