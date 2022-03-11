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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة .. الوداد يحاصر الزمالك ويمنعه من إدراك التعادل

صدى البلد

مرت75 دقيقة من مباراة الزمالك والوداد المغربي بتقدم الاخير بهدف نظيف، في اللقاء المقام على ملعب استاد  القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


تفاصيل المباراة.. 
شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى على الوداد، ووصل لمرمى المنافس في هجمة رائعة كادت أن تصبح هدف التقدم عن طريق زيزو ولكن منعها حارس الوداد ببراعة شديدة.

واستمر الزمالك في الاستحواذ ولم يهدأ في الهجوم على مرمى الوداد الذي لم يصل لمرمى ابو جبل حتى الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 من عمر المباراة وصل الوداد في هجمته الأولى على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل على لاعب الوداد.

وعاد الاستحواذ كما كان للاعبي الزمالك، ولكن دون خطورة على مرمى الوداد الذي لم يبدو خطيراََ طوال 15 دقيقة من المباراة.

وزادت الخطورة على مرمى الوداد من لاعبي الزمالك، وصنع الزمالك هجمة في الدقيقة 18 من عمر المباراة توقفت عند الجبهة اليمنى بصافرة الحكم الذي احتسب خطأ على الوداد من منطقة خطرة.

مرر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الكرة التي احتسبها الحكم خطأ ليقتنصها عمر السعيد من فوق الرؤوس ولكن أخطأ الشباك التي كانت خالية واهدر فرصة هدف للأبيض.

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة أخطأ محمود علاء في منطقة خطرة امام منطقة الجزاء، وتسبب في تلقي محمود حمدي الونش بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على لاعب الوداد.

وفي  الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عاد الزمالك للهجوم ووصل لمرمى الوداد مرة أخرى عن طريق إمام عاشور الذي توغل من الجبهة اليمنى ولكن لم تكتمل الهجمة كما يريد لاعبي الزمالك ومرت بجوار المرمى.

تدخل محمود حمدي الونش في كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، واعترضها بيده فاحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 47.

سجل يحيى جبران كابتن فريق الوداد الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك عن طريق تسديده لركلة الجزاء التي تسبب فيها الونش.

وفي المقابل حاول الزمالك العودة للمباراة ورد الهدف سريعاََ، ووصل لاعبي الأبيض لمنطقة جزاء الوداد وطالبوا بركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة لمدافع الوداد ولكن لم يحتسبها حكم المباراة.

وقرر فيريرا المدير الفني للزمالك إجراء أول تبديل بخروج عمر السعيد ونزول سيف الدين الجزيز بدلاََ منه في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

يضم تشكيل الوداد كلا من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أشرف داري – يحيى عطية الله – أيوب العملود – أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني

خط الهجوم: زهير المترجي – جاي مبينزا


يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: عمر السعيد 

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