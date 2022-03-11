البنتاجون: القوات الروسية قصفت مطارين شرق أوكرانيا.. فيديو

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنه واثقون في قدرتنا على حماية أنفسنا و حلفائنا، مؤكدا أن وزير الدفاع سيزور سلوفاكيا بعد بروكسل ليلتقي كبار القادة العسكريين.

وأضاف جون كيربي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن القوات الروسية قامت بقصف مطارين شرقي أوكرانيا وهذا أمر لم نشهده سابقا .



وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنه لا مؤشرات على استعداد قوات بيلاروسيا لدخول الحرب.

وأشار جون كيربي إلى أنه أرفض التعليق على مدى توجه روسيا لاستخدام أسلحة نووية .