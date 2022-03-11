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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة خلال  حضورها المؤتمر الصحفى ليوم المرأة بالمغرب.


 

وظهرت رضوى الشربينى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية  جمبسوت بلون الزيتى المطرز بالذهبي ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون  الذهبى  اللامع وهو ما تناسب مع إطلالتها. 


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهو يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمامالسادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

“هي وبس”.. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية ويستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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