إسرائيل تقترح على الرئيس الأوكراني الاستسلام لبوتين

كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل الاستسلام وقبول عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وحسب موقع "والا" العبري، أكد مسؤول أوكراني أن إسرائيل طلبت من زيلينسكي، الاستسلام والخضوع لشروط موسكو لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال إنه "لا قيمة" لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن المكالمة الأخيرة بين بينيت وزيلينسكي، أجريت بمبادرة من بينيت، وشهدت محاولات من بينيت للضغط على رئيس أوكرانيا للقبول بشروط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء القتال.

كما اتهم المسؤول الأوكراني، بينيت، بأنه "لا يريد تمرير المقترحات، إنه يريدنا أن نستسلم"، مضيفا أن زيلينسكي رد على كلام بينيت بعبارة "سمعت ما تريد قوله,, شكرا لك".

ووفقا للمسؤول الأوكراني، حاول بينيت إقناع زيلينسكي خلال المكالمة قائلا "لو كنت مكانك كنت سأفكر في حياة شعبي وأقبل العرض".

وشدد على أنه ليست لدى كييف نية للاستسلام، قائلا "نحن نعلم أن اقتراح بوتين هو مجرد البداية"، معتبرا أن "بينيت يعمل كصندوق بريد بين الطرفين، وهذا الأمر لا يسمى وساطة"، موضحا أنه فقط يقوم بتمرير المعلومات من جانب إلى آخر.

وتشمل الشروط التي وضعها الرئيس الروسي لإنهاء الحرب على أوكرانيا، تنازلات كبيرة من جانب كييف، فيما يصر بوتين على أنها السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار، وتتضمن "الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتطهير الدولة الأوكرانية من النزعة النازية، وضمان وضع أوكرانيا المحايد".

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.