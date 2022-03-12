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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جويل مردينيان: تبنيت طفلا.. وأتمنى أن تصبح ملاجئ الأيتام فارغة

الإعلامية جويل مردينيان
الإعلامية جويل مردينيان

تحدثت الإعلامية جويل مردينيان عن حياتها الشخصية، قائلة: “أنا شخصية طموحة وصادقة، سواء في العلاقات أو العمل”، متابعة: "أنا بحب النجاح واسمي أهم من الفلوس".

وأضافت جويل مردينيان، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا ضعيفة قدام أولادي وزوجي وأهلي، أنا شخصية حساسة للغاية". 

وتابعت: "دائما ما أدعو العالم لدعم فكرة تبني الأطفال، أنا أتبنى طفلا والآن أصبح من أهم أفراد العائلة، وكنت أتمنى أن أتبنى طفلا منذ صغري، وبالفعل تمكنت من تحقيق هذا الحلم".

ولفتت إلى أنها تأمل أن تصبح ملاجئ الأيتام فارغة، وأن يحصل كل الأطفال على منزل وأسرة، معقبة: "تلك هي مبادرتي الخاصة بحماية الأطفال".

وأكدت أنها تعلمت من والدها وعائلتها الكثير من الأمور، مثل الصبر والتواضع.

 

جويل مردينيان الإعلامية جويل مردينيان برنامج صباح البلد ملاجئ الأيتام

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