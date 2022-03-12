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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الرياضة.. انطلاق فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية غدًا

صدى البلد

 تنطلق غدا الأحد في تمام العاشرة والنصف صباحا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذة الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام خلال الفترة من 13 إلى 16 من شهر مارس الجاري بمقر دار الهيئة الهندسية.

يشارك بالملتقي 36 كلية وقسم إعلام من مختلف الجامعات المصرية بمحافظات الجمهورية كافة بواقع 160 طالبا وطالبة من المقيدين بالفرقة الأولى وحتى الثالثة إلى جانب أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والحاصلين على درجة الماجستير الي جانب وفد من شباب إعلام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

فيما قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة " أن ملتقي القيادات الشبابية الإعلامية يأتي ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف تمكين الشباب على كافة المستويات وصقل إمكاناتهم وقدراتهم فى شتي المجالات وتعزيز القيم التربوية عبر وسائل الاعلام وتنمية وعي النشء والشباب ورفع مستوى الثقافة وغرس القيم الاجتماعية السليمة لدي النشء والشباب وتشجيع أوجه الابتكار وخاصة فى مجالات الصناعه الإعلامية.

أوضح إن الملتقي يهدف في المقام الأول الي الاستماع لأفكار ومقترحات ورؤية شباب الإعلام المتخصصين والحوار معهم، وتوعيتهم بقضايا الوطن وتحديات المرحلة الراهنة في بناء الدولة المصرية بما يدعم دورهم ويرفع مستوى الوعي بما تفرضه متغيرات العصر ومتطلباته.

جلسات حوارية

وتتضمن محاور الملتقي العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية والورش التدريبية والتأهيلية ومنها الاعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاعلام المصري وتحديات  المرآة والطفل و السوشيال ميديا والاعلام السياحي والاعلام المحلي والوطني في الجمهورية الجديدة و تشجيع البحث العلمي والخيال الابتكاري لدى الصناعة الإعلامية والمنظور الإعلامي في حل القضايا الافريقية والعربية والأزمات الدولية و دور الاعلام في تحسين سلوك النشء والشباب والمحافظات الحدودية في عيون شباب الاعلام ودور الإعلام الوطنى في التوعية البيئية والمتغيرات المناخية و الاعلام والتحول الرقمي وميثاق الشرف الإعلامي - قوانين واخلاقيات( السياسات الإعلامية الحديثة) إلى جانب تنظيم بعض الزيارات الميدانية إلى المؤسسات الإعلامية الكبرى.

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