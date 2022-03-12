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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منعا للإحراج ...إتيكيت التواجد في صالات الجيم

اتيكيت التواجد في
اتيكيت التواجد في صالات الجيم

يحرص الكثير من الأشخاص على الذهاب إلي صالات الجيم بهدف على الحصول على فورمة و التخلص من الوزن الزائد، لكن لا يعلم العديد أن قبل الذهاب إلي صالات الجسم هناك بعض القواعد التي لابد من معرفتها حتى لا تتعرض لمواقف محرجة.
كشفت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز قواعد واتيكيت التواجد في صالات الجيم.


اتيكيت التواجد في صالات الجيم


- ارتدي الملابس المناسبة للجيم. 
- منشفتك الخاصة لا تفارقك: 
عند التعرق في الجيم يحدث تنقيط في كل مكان خاصة على الآلات، وذلك قد يسبب النفور من قبل الآخرين، احرص على جعل منشفة خاصة تلازمك دائما لتجفيف العرق.
لا تسقط الأوزان على الأرض: هذا ليس مزعجا للآخرين فقط، لكنه خطر جدا عليك وعلى المعدات الموجودة بالصالة وعلى الآخرين. 
أعِد أي أوزان او معدات أخذتها إلى مكانها الأصلي بعد استخدامها. 
العديد من صالات الجيم تحدد مدة لإستخدام كل جهاز، لتتيح لكل الموجودين استخدام كل الأجهزة دون إنتظار، فلا تحاول أخذ المزيد من الوقت لصالحك لأن هذا وقت الآخرين.
تجنب قدر الإمكان الدردشة والتعليقات فهذا قد يسبب الإزعاج لغيرك.
إذا وجدت شخص ما يحتاج لمساعدة مع آلة ساعده دون تفكير، وإذا جاء شخص يطلب اللعب على الآلة التي تستخدمها تناوب معه الأوقات عليها ولا تصده. 
إذا كنت تحب الاستماع إلى الموسيقى خلال ممارسة الرياضة، احرص على استعمال سماعات الأذن، وعدم رفع صوت الموسيقى كثيراً، بحيث يتسبب بالإزعاج للمحيطين بك.
 

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