الزراعة: 10 ملايين طن إجمالي إنتاج متوقع من محصول القمح العام الحالي

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمحصول القمح.



وأشار الإصدار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي ٣ مليون و ٦٥٩ ألف فدان، ومن المتوقع ان تبلغ اجمالي انتاجية المحصول هذا الموسم حوالي ١٠ مليون طن.

ورصد الاصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة اجمالية بلغت حوالي ٤٢٣ الف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة اجمالية بلغت حوالي ٣٨٦ الف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة اجمالية حوالي ٣٤٢ الف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة اجمالية حوالي ٢٦٢ الف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة اجمالية حوالي ٢٥٤ الف فدان.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

IMG-20220312-WA0016

IMG-20220312-WA0017