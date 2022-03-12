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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشهد حزين أنهى حياة الفنان عادل خيري في عز شبابه.. تفاصيل

عادل خيري
عادل خيري

تحل اليوم السبت 12 مارس ذكرى وفاة الفنان عادل خيري، الذى ولد في 25 ديسمبر 1931، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1963، عن عمر يناهز 32 عامًا، وقدم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربي. 

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حياة عادل خيري

نشأ عادل خيري فى حى روض الفرج مع أشقائه الثلاثة مبدع ونبيل وآمال، ثم انتقلت العائلة لتعيش فى حى باب اللوق.

أعطى عادل خيري للفن 7 سنوات فقط من عمره، بعد أن توفى وهو بعمر32 عامًا، ليشكل صدمة للجمهور ولأسرته، فكان مصابا بالسكرى ثم أصيب بتليف الكبد، وقبل وفاته بعام اعتمد على بعض الحقن والأدوية حتى يتمكن من استكمال العرض المسرحى، وعندما اشتد عليه المرض توقف عن العمل نهائيا.

 

آخر مشاهد عادل خيري

وودع عادل خيري الجمهور في مشهد حزين، بعد أن رفض الاستسلام للمرض، فترك السرير ليذهب إلى المسرح، وبعد انتهاء العرض خرج من الكواليس متجها إلى خشبة المسرح، فضجت القاعة بالتصفيق طويلا له، فانهمرت دموعه متأثرًا بحفاوتهم.

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