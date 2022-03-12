رزان مغربي تتألق بالأسود في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الإعلامية اللبنانية،رزان المغربي،جمهورها،بأحدث إطلالاتها،ونشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وظهرت مغربي مرتدية بنطال جلد أسود مع توب من نفس اللون،وأبرزت إطلالتها أنوثتها،كما تركت شعرها الأشقر منسدلاً علي كتفيها بطريقة جذابة.

يذكر أن رزان مغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.