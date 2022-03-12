الجمهور يختار 5 متسابقين.. تفاصيل حلقة اليوم ببرنامج الدوم

يعرض مساء اليوم حلقة خاصة من برنامج الدوم، لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر على قناة On الفضائية.

وتشهد حلقة اليوم لبرنامج الدوم، تصفية المتسابقين حيث سينقذ تصويت الجمهور موهبتين من فئة التمثيل وموهبتين من فئة الغناء وموهبة واحدة من فئة تقديم برامج وذلك على هواء مباشرة من اجل تأهليهم للمرحلة النهائية من البرنامج.

وشهدت الحلقات السابقة لبرنامج الدوم، التي عرضت امس الجمعة من برنامج الدوم تأهل ١١ متسابق والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وحصل على المفتاح الذهبي من فئة التمثيل ياسمين عمر ومنة المصري ، اما المؤهلين للمرحلة النهائية مباشرة سعد سمير ومحمد فريد.

ومن فئة التقديم تأهلت مريم حسن الى المرحلة النهائية ومنحت لجنة التحكيم المفتاح الذهبي للمتسابق مازن سامي لكي ينقذه الجمهور بالتصويت، ومن فئة الغناء حصل ٣ متسابقين على المفتاح الذهبي وهم شهاب كمال ، محمد مانو ، نادين العمروسي ،وتأهل كل من ملكة ماهر وعبد الرازق علي الى النهائيات.

ويمكن للجمهور التصويت من اجل انقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ من خلال ارسال رقم المتسابق او الاتصال ،او من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

تفاصيل برنامج الدوم

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة ال ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، اما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والاعلامية لميس الحديدي والاعلامية چاسمين طه.

وتتراوح اعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل اما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات ل ١٥ الف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.