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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ليلى علوي: محتارين النهاردة من تعدد المتسابقين الممتازين في برنامج الدوم.. فيديو

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

أبدت الفنانة ليلى علوي، عضوة لجنة التحكيم ببرنامج الدوم انبهارها، بعد الأداء المتميز الذي قدمة عدد من متسابقين برنامج الدوم".

 

وأضافت ليلى علوي، خلال برنامج "الدوم"، عبر فضائية "أون"، إحنا محتارين النهاردة، فيه تعدد من المتسابقين الممتازين في برنامج الدوم.

 

وانطلقت منافسات المتسابقين في حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".


مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل المكونة من الفنانة ليلي علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.


ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

 

الفنانة ليلى علوى لميس الحديدي الشرق الاوسط اكتشاف المواهب الجمعة

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