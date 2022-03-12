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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ الدوم.. لحظة إعلان أسماء الفائزين في فئة التمثيل .. فيديو

برنامج الدوم
برنامج الدوم

أعلنت إدارة برنامج الدوم، النتائج النهائية للفائزين في فئة التمثيل، وأعلنت عن فوز المتسابقة ياسمين عمر، والمتسابقة منة المصري، والمتسابق سعد سمير، والمتسابق محمد فريد.

 

وانطلقت  منافسات  المتسابقين في حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".


مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل المكونة من الفنانة ليلي علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.


ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

 

المطرب ليلى علوي اكتشاف المواهب الفنانة ليلى علوى الشرق الاوسط

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