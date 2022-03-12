كانت مجتهدة و حصلت على 95%؜ بالثانوية| ذكريات منى زكي مع الدراسة.. نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنانة مني زكي مع الدراسة:

وقالت منى زكي إن ذكرياتها مع الدراسة مرتبطة بمرحلة الثانوية العامة فكانت مرحلة حاسمة بالنسبة لها حيث عرفت مني بتفوقها الدائم في الدراسة بكافة المراحل و مشاركتها الدائمة بالانشطة الدراسية .

وتابعت منى، أنها كانت تعشق المذاكرة وحصلت على مجموع 95% بالثانوية العامة، وكان ذالك دليلاا علي اجتهادها .

وأشارت إلى أن حبها للفن حينها كان دافعًا لرفضها الالتحاق بكلية الطب، رغم الحصول على مجموعها ، لتلتحق بكلية الإعلام بديلًا عنها.

و تعد مني زكي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، وتنقلت خلال طفولتها بين بريطانيا والولايات المتحدة والكويت بسبب ظروف عمل والدها.

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدأت التمثيل طالبةً في الجامعة، وقدمت أول تجاربها المسرحية من خلال مسرحية (بالعربي الفصيح) مع الفنان (محمد صبحي)، ثم بدأت العمل في السينما في منتصف تسعينيات القرن العشرين من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها ومن بينها: (صعيدي في الجامعة الأمريكية، الحب الأول، ليه خلتني أحبك)، مع مطلع الألفية صارت غالبية أدوارها أكثر تنوعًا و تميل نحو الحس الدرامي، مثل أفلام (سهر الليالي، من نظرة عين، احكي يا شهرزاد).