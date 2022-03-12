3 انتقموا منه.. الأمن يكشف لغز العثور على جثة في مصرف أبوالنمرس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مدير الأمن، ملابسات العثور على جثة عشريني داخل جوال بمنطقة أبو النمرس.

البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بالعثور على جثة داخل جوال في أحد المصارف بمدينة أبو النمرس.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث.

الأجهزة الأمنية تعثر على جثة عشريني داخل جوال

وبالانتقال والفحص عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب داخل الجوال، بكامل ملابسه مخنوقا من رقبته بقطعة قماش وملقى داخل جوال في المصرف.

التحريات: 3 بينهم صديقه وراء ارتكاب الجريمة

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الجثة لشاب عشريني يعمل جامع خردة، وأن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص أحدهم صديق المجني عليه.

وتبين من التحريات أن المتهمين انتقموا من المجني عليه؛ بسبب تركه لصديقه يتوفى صعقا بالكهرباء دون إنقاذه منذ شهور.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أنه منذ شهور قليلة كان المجني عليه وصديقه يعملان على جمع الخردة من القمامة، وفي أثناء ذلك توفي صديقه صعقا بالكهرباء ولم يطلب له الإسعاف وتركه وغادر.

وحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.