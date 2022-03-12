عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 انتقموا منه.. الأمن يكشف لغز العثور على جثة في مصرف أبوالنمرس

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مدير الأمن، ملابسات العثور على جثة عشريني داخل جوال بمنطقة أبو النمرس.

البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بالعثور على جثة داخل جوال في أحد المصارف بمدينة أبو النمرس.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث.

 

الأجهزة الأمنية تعثر على جثة عشريني داخل جوال 

 

وبالانتقال والفحص عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب داخل الجوال، بكامل ملابسه مخنوقا من رقبته بقطعة قماش وملقى داخل جوال في المصرف.

التحريات مستمرة.. أمن الجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات محاولة ذبح حلاق بالهرم

أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو استغاثة زوجين بعد مشاجرة مع أقاربهما

التحريات: 3 بينهم صديقه وراء ارتكاب الجريمة 

 

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الجثة لشاب عشريني يعمل جامع خردة، وأن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص أحدهم صديق المجني عليه.

 

وتبين من التحريات أن المتهمين انتقموا من المجني عليه؛ بسبب تركه لصديقه يتوفى صعقا بالكهرباء دون إنقاذه منذ شهور.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أنه منذ شهور قليلة كان المجني عليه وصديقه يعملان على جمع الخردة من القمامة، وفي أثناء ذلك توفي صديقه صعقا بالكهرباء ولم يطلب له الإسعاف وتركه وغادر.

وحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة امن الجيزة جثة جثة داخل جوال مخنوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يهزم الأهلي 1-0 ويبتعد بصدارة المجموعة

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

كلوب عن إصابة محمد صلاح: اللاعب يعتقد أنها ليست خطيرة لكننا سنرى

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

موضوعات متعلقة

بسبب أزمة نفسية.. ربة منزل تتخلص من حياتها في الجيزة

تفاصيل حادث الدائري الأوسطي .. "كونتنر فراولة" ينهي حياة شقيقين داخل سيارتهما

هددها بفضح علاقتهما الآثمة.. ممرضة الدقهلية قطعت جسد عشيقها 15 جزءًا.. نوستالجيا

عصابة نساء من الهنجرانية.. سقوط مافيا سرقة الحقائب في الجيزة

لتجبره على الطلاق.. سيدة تمارس الرذيلة مع عشيقها أمام زوجها في الجيزة | تفاصيل

فلوس سلف.. تفاصيل مقتل سُمبل على يد صديقه في أوسيم

حاول إنقاذ رضيع وأشقائه من النيران.. قصة مصرع نجار كرداسة الشهم

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

ترشيحاتنا

عمر مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت مع يونيون برلين بالدوري الألماني

الدوري الألماني.. هوفنهايم يفرض التعادل 1-1 على بايرن ميونخ

رغم الإصابة.. لفتة إنسانية من محمد صلاح عقب مباراة برايتون

هل يُجزئ التيمم عن الغسل والوضوء بسبب البرد.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

الدفاع الأوكرانية تنشر فيديو لحظة قصف باريس وبرج إيفل

وسط حراسه.. رشق مرشح للرئاسة الفرنسية بـ "البيض"| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

دموعك غالية.. انهيار شيرين عبد الوهاب بالبكاء على المسرح بالكويت

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

اﻟﻤﺰﻳﺪ