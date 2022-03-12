المخابرات الأوكرانية تعلن مقتل 7 مدنيين في قصف روسي لقافلة نازحين

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم السبت، عن استهداف القوات الروسية لقافلة مدنيين هاربين من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل 7 منهم.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مقتل حوالي 1300 جندي أوكراني منذ بداية الحرب مع روسيا في 24 فبراير الماضي.

كما اقترح زيلينسكي إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في إسرائيل، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في بيلاروسيا وتركيا.

وقال إن المفاوضين الأوكرانيين والروس "بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن طرح إنذارات نهائية".

واعتبر رئيس أوكرانيا هذه التغيرات في المواقف التفاوضية بأنها "نهج جديد مختلف نوعيا"، مشيرا إلى أن هذا النهج مطلوب لإنجاح التفاوض بين طرفي النزاع.