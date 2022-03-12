5 سيارات خارقة بالسوق العماني موديل 2022 .. صور

يضم السوق العماني العديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وايضا فئة السيارات الخارقة.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات خارقة موديل 2022 بالسوق العماني.

5 سيارات خارقة بالسوق العماني موديل 2022

1 – ماكلارين 600LT موديل 2022

تتسارع السيارة ماكلارين 600LT موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 2.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 592 حصانا، وعزم دوران يبلغ 620 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي دفع خلفي، مع سرعة قصوى تصل إلى 328 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر السيارة ماكلارين 600LT موديل 2022 بقيمة قدرها 100 الف ريال عماني.

5 سيارات خارقة بالسوق العماني موديل 2022

2 – فيراري بورتوفينو موديل 2022

حصلت السيارة فيراري بورتوفينو موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 3900 سي سي، بقوة 612 حصانا، وعزم دوران 760 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، بهذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة فيراري بورتوفينو موديل 2022 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 80 الف ريال.

5 سيارات خارقة بالسوق العماني موديل 2022

3 – ماكلارين C540 موديل 2022

تضم السيارة ماكلارين C540 موديل 2022 محرك 3800 سي سي، ثماني الاسطوانات 8 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 533 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 540 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي دفع خلفي، وسرعة قصوى تصل لـ 320 كم/ساعة ، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 3.5 ثانية.

وتقدم السيارة ماكلارين C540 موديل 2022 داخل السوق العماني بسعر 71 الف ريال.

5 سيارات خارقة بالسوق العماني موديل 2022

4 – لامبورجيني افنتادور موديل 2022

تستمد السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 قوتها من محرك 6500 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، مكون من 12 اسطوانة، مع سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/ساعة، وبهذه القدرات تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال 2.8 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 بين 200 الف و 210 الف ريال عماني.

5 سيارات خارقة بالسوق العماني موديل 2022

5 – بورشه تايكان موديل 2022

دعمت السيارة بورشه تايكان موديل 2022 بحزمة من التقنيات القوية حيث ينتج محرك السيارة قوة تتراوح بين 571 و 680 حصانا، وعزم اقصى للدوران بين 640 و 1050 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية، مع قدرة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تترواح بين 3.2 و 2.8 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة بورشه تايكان موديل 2022 من 43.100 ريال حتى 78.100 ريال عماني.