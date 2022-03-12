عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقابلا بالصدفة|محمد رشاد ومي حلمي في حفل إحدى المجلات الفنية

مي حلمي ومحمد رشاد
مي حلمي ومحمد رشاد

شهد حفل احدي المجلات الفنية منذ قليل ، أول مواجهة بين الفنان محمد رشاد وطليقته الإعلامية مي حلمي وذلك حيث تقابلا بالصدفة على الريد كاربت.

مى حلمى تكشف أسباب طلاقها:       

تحدثت الإعلامية مى حلمى لأول مرة عن تفاصيل وأسباب انفصالها عن الفنان محمد رشاد، وشاركت متابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام" الكثير من التفاصيل، مؤكدة أنها اختارت الصمت لشهور ولكنها فى ظل ما تتعرض له من اتهامات وضغوط قررت الخروج عن صمتها قائلة، "من سنتين بدأت حياتى تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحى وعمرى ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتى الشخصية"، مشيرة إلى أن الطلاق تجربة صعبة وكذلك تجربة الخيانة من أقرب الناس.

وأضافت، "الطلاق تجربة صعبة على أى ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد ليك صعبة، بتكلم عن الست ازاي بتفقد أمان ومصداقية وثقة في الناس اللي حواليها، إزاى الناس بتقدر تتخلى فى ثانية وتبيع وتنسى دي حاجة تالتة بقى، على ما أعتقد كنت محتاجة أحكى الكلام ده عشان أحس أنى خلاص صافية".

وتابعت، "لكل واحدة بتتساب  لوحدها.. أنتى قوية وفى تفاصيل نفسي أقولها في الغدر وأنك تتجوزى وتطلقى عموما أنا اتبهدلت سنتين.. تجربة مريرة بكل مافيها ومش عايزة ارجعها، وأنا مظلومة لمدة سنتين، هو فيه عروسة بتسيب فرحها وتمشى، صعب أبص فى عين أهلى وأصحابى ومش معايا ربع جنيه ووقفت على رجلى تانى".

محمد رشاد يرد:

وبعد حديثها بدقائق رد محمد رشاد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب، "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا.. والسكوت مش ضعف ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب"، كما شارك جمهوره بفيديو عبر خاصية "ستوري" يقول به، "مكنتش عاوز أعلق ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللى اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار.. ولكن للصبر حدود"، مؤكدا أنه سيتحدث إذا استمر استفزازه، مؤكدا أنه يصله الكثير من الكلام ويطالبونه بالرد ولكنه ملتزم الصمت حتى الوقت الحالى.

محمد رشاد مي حلمي مى حلمى تكشف أسباب طلاقها الأعلامية مي حلمي الفنان محمد رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

موضوعات متعلقة

كلمة السر "حفلة".. دنيا عبد العزيز وزوجها يردان على شائعة طلاقهما

إصابة كاظم الساهر بـ "دوار" على المسرح خلال حفل بأمريكا

محاليل ومستشفى.. تعرض ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت لوعكة صحية

بثينة رشوان ترفض توقف عرض مسرحيتها "في انتظار بابا" بعد عزاء شقيقتها

نيللي كريم تتصدر البوستر الدعائي لمسسلها "فاتن أمل حربي"

وفاة شقيقة بثينة رشوان وإلغاء عرض مسرحيتها اليوم

دارين حداد تعود للموسم الرمضاني بمسلسل بابلو مع حسن الرداد

هند صبري عن خلافها مع فريال يوسف: معنديش وقت ولا طاقة

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ