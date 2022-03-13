5 سيارات سيدان موديل 2022 في المغرب .. صور

يضم السوق المغربي باقة من الاصدارات المتنوعة بين موديلات 2022، ومنها فئة السيدان الشهيرة، التي تتمتع بأبعادها الهيكلية المتقاربة، مع مساحتها الداخلية المناسبة، إلى جانب التقنيات الداخلية والخارجية التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان موديل 2022 بالمغرب.

5 سيارات سيدان موديل 2022

1 – كيا ستينجر موديل 2022

تضم السيارة كيا ستينجر موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 251 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6 ثواني.

وتبدأ أسعار السيارة كيا ستينجر موديل 2022 داخل السوق المغربي من 499 الف درهم.

5 سيارات سيدان موديل 2022

2 – هوندا سيفيك 2022

تضم السيارة هوندا سيفيك 2022 محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، بقوة 123 حصانا، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك 2000 سي سي، بقوة 158 حصانا، و 187 نيوتن/متر من عزم الدوران مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء ايضا يعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

وتبدأ أسعار السيارة هوندا سيفيك 2022 من 239.900 درهم حتى 264.900 درهم مغربي.

5 سيارات سيدان موديل 2022

3 – كيا k5 موديل 2022

تستمد السيارة كيا k5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 190 حصانا، وعزم دوران يبلغ 246 نيوتن/متربينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.850 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.905 متر، وبعرض يبلغ 1.860 متر، و 1.445 متر للارتفاع.

وتبدأ أسعار السيارة كيا k5 موديل 2022 من 329 الف حتى 418 الف درهم.

5 سيارات سيدان موديل 2022

4 – الفا روميو جوليا موديل 2022

تنتج السيارة الفا روميو جوليا موديل 2022 قوة قدرها 280 حصانا، وعزم دوران 415 نيوتن/متر، مع نسخة اعلى تجهيزًا سعة 2900 سي سي من محرك سداسي الاسطوانات، يستطيع ضخ قوة 505 حصانا، وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي تعمل بتقنية الدفع الخلفي.

ويتراوح سعر السيارة الفا روميو جوليا موديل 2022 بين 430 الف و 863.800 درهم مغربي.

5 سيارات سيدان موديل 2022

5 - سكودا سوبيرب موديل 2022

تستمد السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 268 حصانا، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي دفع كلي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.6 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 من 299 الف درهم حتى 410 الف درهم مغربي.