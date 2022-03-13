حمد إبراهيم: الفوز على بتروجيت في الكأس بداية العودة القوية للإسماعيلي

تحدث حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على أن فوز فريقه على بتروجيت بدور الـ32 من كأس مصر.

وقال حمد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدي الفوز بجماهير الإسماعيلي العريضة والتي أعلم مدى حزنها على تراجع النتائج في الدوري".

وتابع "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق ونعمل على عقد جلسات نفسية مستمرة مع اللاعبين سعيا لرفع روحهم المعنوية".

واستمر "نعد الجماهير بأن تكون المباريات المقبلة كمباريات كؤوس وأن نقاتل من أجل عبور تلك الكبوة لعودة الفريق لمسار الانتصارات".



وأضاف "مباراة اليوم بمثابة عودة الفريق لمسار الفوز وسنستغلها لمنح اللاعبين دفعة قوية لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".

وأتم "أغلقنا صفحة الكأس بشكل نهائي وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري والتي سنقاتل خلالها لحصد النقاط الثلاث".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وبتروجت، بفوز الدراويش بركلات الجزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعبه في إطار دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وهدد الإسماعيلي، مرمى بتروجت في كرة وحيدة طوال الـ ٤٥ دقيقة الأولي بعد أن وجه دييجو فرناندو كرة قوية مرمى بتروجت ولكن تصدى لها الحارس.

وخاض الفريقان 120 دقيقة بدون تسجيل أهداف ووصلت المباراة لركلات الجزاء التي سدد خلالها الفريقين 11 ركلة سجل الإسماعيلي 5 أهداف وأهدر واحدة وسجل بتروجت 4 أهداف وأهدر ركلتين.