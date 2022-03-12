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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منطقة الشرقية للكاراتيه تنظم سمينارًا تدريبيًا بحضور الخبير بالاتحاد الفرنسي الكابتن حمدي المرحومي|شاهد

الكابتن حمدي المرحومي
الكابتن حمدي المرحومي بـ سمينار منطقة الشرقية للكاراتيه

نظّمت منطقة الشرقية للكاراتيه أمس "سمينارًا" تدريبياً لمدربي وحكام منطقة الشرقية، بالصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق، والتى حاضر فيه الخبير الدولي الكابتن «حمدي المرحومى»، المحاضر الدولي المعتمد لدى الاتحاد الفرنسي، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الفرنسي للكاراتيه، ومقرر لجنة الاختبارات بالاتحاد الفرنسي، وذلك استكمالاً للبرنامج التدريبي لمدربي وحكام الشرقية من أجل الارتقاء بالمستوى الفني لمنطقة  الشرقية للكاراتيه.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد أبوالنور، رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه أن الهدف الأساسي من هذا السمينار هو تقريب وجهات النظر ما بين المدربين والحكام وتوضيح جانب من الأمور الفنية والمتعلقة بالجزء التحكيمى.. وذلك من خلال تطبيق عملى وحوار ومناقشة بين المدربين  والحكام والكابتن "حمدي المرحومي"، ناهيك عن أن هذا الملتقى يعتبر الرابع في فترة قصيرة. 

يأتي هذا  بعناية مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة  الدكتور محمد سعيد أبوالنور، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد الغمري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمجد زكريا عضو مجلس الإدارة.. وبإشراف إدارة منطقة الشرقية المدير التنفيذي للمنطقة الكابتن أسامة البدرى، والمدير المالي للمنطقة على هانى، والدكتور أحمد السيد الزيدي رئيس لجنة المسابقات بالشرقية وعضو اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصرى للكاراتيه.

وحضر كبار مدربي الكاراتيه بالشرقية من الرعيل الأول،  وعلى رأسهم اللواء عاطف السيد الغنيمي مؤسس منطقة الشرقية للكاراتيه والخبير بالاتحاد المصرى للكاراتيه، والمهندس محمد الشافعى المسلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى سابقاً ورئيس منطقة الشرقية سابقاً.
بالإضافة إلى الحكام الدوليين الكابتن هيثم صبحى رئيس لجنة الحكام بالشرقية، والدكتور عصام صقر، والدكتور أحمد الألفى، والدكتور هشام الصادق، والدكتور محمد هاشم، والكابتن محمود عرابى.
وأقيمت المحاضرة أمس لتقريب وجهات النظر مابين السادة المدربين والسادة الحكام وتوضيح جانب من الأمور الفنية والمتعلقة بالجزء التحكيمى .. وذلك من خلال تطبيق عملى وحوار ومناقشة بين المدربين والكابتن "حمدي المرحومي"
وبعد الانتهاء من فعاليات السمينار، وتم تكريم الكابتن "المرحومي" والشكر والثناء عليه وعلى مجهوده المبذول أثناء السمينار.

https://fb.watch/bI_3vTKe7D/

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130876328453144&id=100045923333174

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130876328453144&id=100045923333174

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جامعة الزقازيق منطقة الشرقية للكاراتيه كاراتيه الشرقية الاتحاد المصري للكاراتيه حمدي المرحومي

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