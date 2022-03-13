عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

أفعى
أفعى

تنتشر في أستراليا أكثر الحيوانات فتكًا في العالم، ولا سيما أكثر 10 ثعابين سامة عل الإطلاق وهو ما اضطر الناس للتعايش معها واجتنابها قدر الإمكان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لـ أفعى سامة تهاجم رجل في أستراليا أثناء جلوسه بـ باحة منزله في فيكتوريا.

في المقطع يظهر رجل مسن يدعى مالكولم، جالسا في هدوء على كرسي داخل مكتبه عندما هاجمه فجأة ثعبان سام من الخلف لكنه نجا بأعجوبة.

اقترب الثعبان ببطء من مالكولم وحاول القفز فوق قدمه من تحت الكرسي مما تركه في ذعر شديد.

دفع الرجل كرسيه بعيدًا وحدق في الثعبان غير مصدق، لكن الثعبان فر بسرعة بعيدًا عن الرجل، فلولا رؤيته للثعبان لكان في عداد الموتى.
 

استراليا أفعى أسترالي ثعبان ثعبان سام ثعابين العالم حيوانات فيديو مرعب فيكتوريا الثعبان مقطع فيديو مرعب ثعابين سامة أخبار الترفيه اخبار المنوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

3 دعوات تمسكوا بها في أيام شهر شعبان

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2022

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

مشهد مرعب.. تكدس أكياس الجثث حول مصابي كورونا بمستشفيات هونج كونج

لن تصدق حجمها.. شاهد أطول سيارة في العالم تحطم الرقم القياسي|صور

رعب.. طفلة تلعب بـ ثعبان خطير دون خوف |فيديو

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

ترشيحاتنا

بعد تسجيل 3400 إصابة..الصين تفرض الإغلاق الجزئي في جيلين بسبب كورونا

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

وضع الأطر القانونية.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات المفاوضات مع روسيا

رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر.. ونرفض فكرة التأجيل

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. أسرار حياته وأهم أعماله وعدد زيجاته

3 دعوات تمسكوا بها في أيام شهر شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ