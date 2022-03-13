لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

تنتشر في أستراليا أكثر الحيوانات فتكًا في العالم، ولا سيما أكثر 10 ثعابين سامة عل الإطلاق وهو ما اضطر الناس للتعايش معها واجتنابها قدر الإمكان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لـ أفعى سامة تهاجم رجل في أستراليا أثناء جلوسه بـ باحة منزله في فيكتوريا.

في المقطع يظهر رجل مسن يدعى مالكولم، جالسا في هدوء على كرسي داخل مكتبه عندما هاجمه فجأة ثعبان سام من الخلف لكنه نجا بأعجوبة.

اقترب الثعبان ببطء من مالكولم وحاول القفز فوق قدمه من تحت الكرسي مما تركه في ذعر شديد.

دفع الرجل كرسيه بعيدًا وحدق في الثعبان غير مصدق، لكن الثعبان فر بسرعة بعيدًا عن الرجل، فلولا رؤيته للثعبان لكان في عداد الموتى.

