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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: الهجوم على أربيل انطلق من إيران

صدى البلد

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول أمريكي قوله عن الصواريخ التي استهدفت أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق انطلقت من إيران.

وكانت قناة "الحدث" نقلت عن مصادر قولها إن الصواريخ التي استهدفت أربيل انطلقت من إيران.

وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل رداً على مقتل قياديين بالحرس الثوري في سوريا.

بينما نشر موقع الحرس الثوري الإيراني على تطبيق "تليجرام" آثار الدماء جراء سقوط الصواريخ في أربيل، ويؤكد أن الهجوم استهدف موقعا إسرائيليا في أربيل.

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كما نشر الحرس الثوري صورة للقياديين المقتولين في سوريا، وتعهده بالرد على أي هجوم للعدو ضد الأمة الإيرانية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن الهجوم على مدينة أربيل تم بـ 12 صاروخ باليستي أُطلقوا من خارج البلاد.

أربيل ايران مسؤول أمريكي كردستان العراق

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