وسائل إعلام: صواريخ استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل انطلقت من إيران

أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن أسفه للهجوم الإرهابي الذي طال بعض الأماكن في عاصمة الإقليم، أربيل، بينما تداولت وسائل إعلام أن الهجوم الصاروخي خرج من إيران.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر قولها إن الصواريخ التي استهدفت أربيل انطلقت من إيران.

وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل رداً على مقتل قياديين بالحرس الثوري في سوريا.

بينما نشر موقع الحرس الثوري الإيراني على تطبيق "تليجرام" آثار الدماء جراء سقوط الصواريخ في أربيل، ويؤكد أن الهجوم استهدف موقعا إسرائيليا في أربيل.

كما نشر الحرس الثوري صورة للقياديين المقتولين في سوريا، وتعهده بالرد على أي هجوم للعدو ضد الأمة الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه سمع دوي 5 انفجارات في مدينة أربيل قرب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة في إقليم كردستان قوله إن"انفجارات أربيل لم تسفر عن سقوط أي ضحايا أو إصابات".

وأكدت وزارة النقل تنفي توقف الطيران في أربيل والمطار لم يتم استهدافه.