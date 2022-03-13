أول تعليق أمريكي على استهداف قنصلية واشنطن بهجوم صاروخي في أربيل

علق مسؤول أمريكي اليوم الأحد، على الهجوم على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي استهدف القنصلية الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" البريطانية، إنه لا يوجد قتلى بين الجنود الأميركيين في أعقاب الهجوم على أربيل بالعراق.

أفادت تقارير بسقوط صواريخ من طراز جراد في محيط القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وحسب "العربية"، ضربت سلسلة انفجارات، فجر الأحد، أربيل. فيما قالت مصادر كردية إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية.

واستهدف القصف مبنى قناة كردستان 24، وأوقع أضرارا مادية وفقا لما رصدته صور عقب الهجمات.

وتطال الهجمات المجهولة قواعد عسكرية في البلاد تضم قوات أمريكية، فضلا عن مصالح أمريكية ومراكز دبلوماسية.

وفي حين لا تتبنى أي جهة عادة، إلا فيما ندر تلك الهجمات، تنسبها واشنطن غالبا إلى فصائل عراقية موالية لإيران.