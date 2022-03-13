هانى عادل يطرح أغنية جديدة بعنوان سكر الدنيا.. فيديو

طرح المطرب هانى عادل أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم “سكر الدنيا” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

أغنية “سكر الدنيا” غناء هانى عادل ومن ألحانه أيضا، وكلمات محمود رضوان، ومن إنتاج وائل السيد، جيتار كريم حسام، بيانو فيصل فؤاد.

وعرض للفنان هانى عادل مسلسل “البحث عن علا” مع الفنانة هند صبرى وذلك عبر منصة نتفليكس وهو العمل الذى تعود فيه هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

وعلا التي انجبت ولد وبنت تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عدد كبير من النجوم.

تخوض علا خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لاعادة اكتشاف ذاتها كإمرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام و زوجة و رائدة اعمال.

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام.

مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا " من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro و المنتج المنفذ امين المصري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال و قصة و سيناريو و حوار مها الوزير و غادة عبد العال من إخراج هادي الباجوري.