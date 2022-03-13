الزراعة: إعلان خلو منشآت من الدرن البقري والبورسيلا يفتح آفاقا تصديرية جديدة

قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، إن مرضى البورسيلا والدرن البقري من الأمراض المشتركة الخطيرة التى تصيب الإنسان والحيوان ، ولايوجد دولة فى العالم خالية من تلك الأمراض ، حتى ولو أنه لم يظهر خلال عام ، يعاود الظهور بعدها مرة أخرى .

وأضاف "محروس" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن إعلان وزارة الزراعة بأن عدة منشآت خالية من البورسيلا والدرن البقري يفتح آفاق تصديرية جديدة نظرا لجودة المنتجات لإنها تعتمد على ألبان أو منتجات آمنة خالية من تلك الأمراض.

وتابع قائلا :" وفى نفس الوقت نقدم منتجات آمنة للشعب المصري ليس فتح آفاق تصدير فقط ، وبالتالى نعتني بصحة المواطن بإن هذه المنتجات خالية من الأمراض المشتركة ".

وأضاف "رئيس إدارة الصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة" أن هذا الاعتماد بمثابة الاعلان عن اعتماد الصحة العامة للسيطرة على هذه الأمراض.

وصرح السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” قد أعلنت عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد عدد 41 من قطعان الأبقار الحلاب في 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.



وأكد أن ذلك الإعلان يأتي استكمالاً لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باعتمادها لنظام المنشآت الخالية من الأمراض من خلال الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2020.