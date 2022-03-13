إجلاء أكثر من 125 ألف شخص.. زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لمقاومة المحتلين

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إجلاء أكثر من 125 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وقال زيلينسكي: إن السلطات الأوكرانية تمكنت من تأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق، مضيفا أن الشحنة الإنسانية ستصل إلى ماريوبول في غضون ساعتين.

وأشار الرئيس الأوكراني، في رسالة بالفيديو اليوم الأحد، إلى أن: "المهمة الرئيسية اليوم هي ماريوبول، شحنتنا الإنسانية، قافلتنا على بعد ساعتين من ماريوبول.. فقط 80 كيلومترا".

وتابع الرئيس: "نعمل كل شيء في وسعنا للتغلب على مقاومة المحتلين الروس".

وأضاف: "إنهم يمنعون حتى عمل كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الذين يرافقون هذه الشحنة والغذاء والماء والأدوية. فقد أرسلت أوكرانيا 100 طن من أكثر الأشياء الضرورية لمواطنيها".

واستطرد قائلا: "'يتم بذل جميع الجهود الدبلوماسية للوصول إلى الوجهة. دعونا نرى ما إذا كانت موسكو قادرة على فهم صمود نحو 48 مليون أوكراني".

وأضاف زيلينسكي أنه حتى الآن ، تم نقل ما يقرب من 125 ألف مواطن من مناطق القتال إلى مناطق آمنة عبر ممرات إنسانية.

ودعت أوكرانيا اليوم، الأحد، الناتو إلى غلق المجال الجوي لها بعد قصف روسيا لقاعدة في لفيف، قرب الحدود مع بولندا.

وبدوره، أعلن عمدة منطقة لفيف الأوكرانية، اليوم الأحد، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين، جراء قصف روسي استهدف قاعدة يافوريف العسكرية التابعة لمركز حفظ السلام والأمن الدولي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد حاكم مقاطعة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، أن روسيا أطلقت اليوم، الأحد، 30 صاروخًا على المركز الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب لفيف وحوالي 25 كيلومترًا من الحدود مع بولندا.

ومن جانبه، حذر المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق من اليوم الأحد، من خطورة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مؤكدا أنها ستؤدي لحرب عالمية ثالثة.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إن حظر أو تقييد الرحلات الجوية في أي منطقة في أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيعني "تمديد الصراع إلى الحرب العالمية الثالثة".