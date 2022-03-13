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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد تكشف عن دورها في مسلسل ملف سري

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

روجت الفنانة عائشة بن أحمد، لمسلسلها الرمضاني ملف سري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


ونشرت عائشة بن أحمد أفيش المسلسل، وعلقت عليه: "استنوا شخصية #مريم في مسلسل #ملف_سري #رمضان_2022".


مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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عائشة بن احمد تكشف عن دورها مسلسل ملف سري محمد محمود عبد العزيز رمضان 2022

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