العراق يستدعي السفير الإيراني على خلفية هجوم أربيل

استدعت وزارة خارجية العراق، اليوم الأحد، السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أربيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب: "وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني ببغداد وتبلغه احتجاج الحكومة العراقية على خلفية استهداف أربيل بالصواريخ"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

يأتي ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليا شمالي العراق، بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق سقوط صواريخ بالستية أطلقت "من خارج الحدود" في محيط أربيل والقنصلية الأمريكية فيها.

وذكر الحرس الإيراني في بيان "في أعقاب الجرائم الأخيرة للنظام الإسرائيلي الزائف وإعلاننا السابق أن الأعمال التي اقترفها لن تمر دون رد، استُهدف الليلة الماضية المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبيثة، بصواريخ قوية من الحرس الثوري".

وتابع "مرة أخرى نحذر النظام الإسرائيلي المجرم من أن تكرار أي أعمال خبيثة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

كما أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".

فيما قال مسئولون أكراد، إن عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقت من خارج العراق استهدفت أربيل، وأوضحوا أنه لم تقع إصابات.