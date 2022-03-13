الجزائر تعلن حظر تصدير مواد غذائية بينها السكر والزيت ومشتقات القمح

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، حظر تصدير مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح، وإعداد قانون "يجرّم" تصدير المواد غير المُنتجة محليا.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، أمر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بمنع تصدير كل ما تستورده البلاد، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح.

وكلف تبون وزير العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.

وأمر الرئيس تبون بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.

وجاء ذلك خلال ترأس تبون اجتماع مجلس الوزاء، حيث حث على تشجيع الفلاحين المموِنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.

كما أمر رئيس الجزائر بإعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة، للنقل التجاري.

وثمن تبون النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، خاصة في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.

