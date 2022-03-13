اعمل نقابة لوحدك..هيثم سعيد عن فلاشة حسن شاكوش: لازم نفكر في غيرنا

علق الفنان هيثم سعيد، على فلاشة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.



وقال هيثم سعيد، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن :"في ناس هتقعد في بيتها بسبب الفلاشة لازم نفكر في غيرنا، أو أفصل نفسك عننا وأعمل نقابة لوحدك".



فيما كشف الفنان هيثم سعيد، أسباب غيابه عم الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ان غيابه يعود لأسباب فلسفية.

وأضاف هيثم سعيد، أن :"معرفتش استوعب نجاح اغنية هما مالهم بينا يا ليل، وهذه الأغنية تحولت من نجاح إلى عبء".

وتابع الفنان هيثم سعيد، أن اخدت استراحة محارب بعد الثورة استمرت حتى ٢٠١٨، ولعنة الأغنية الناجحة عشتها، وغيابي طول الفترة اللي فاتت لأسباب فلسفية، وشبح (هما مالهم بينا يا ليل) سيطر.

