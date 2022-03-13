عبدالسند يمامة يكشف سبب تراجع هاني سري الدين عن الترشح لانتخابات رئاسة الوفد.. صور

خلال حواره لـ"صدى البلد"...

كشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد، عن الأسباب التى دفعت الدكتور هانى سرى الدين إلى التراجع عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد يمامة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدكتور هانى سرى الدين أصدر بيانا صحفيا اعتذر فيه لمؤيديه عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، وبرر ذلك بحدوث تغيير فى أسماء بالهيئة الوفدية واللجان النوعية، وفى وقت قصير جدا تم فتح باب الترشح.

وتابع رئيس حزب الوفد: يعتبر الدكتور هانى سرى الدين من أكثر الوفديين عطاء وهو طموح وله اتصالات بكل لجان المحافظات على مستوى مصر، إلا أنه تراجع عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد لوجود تعديل وتغيير فى كشوف وأسماء أعضاء الهيئة الوفدية وأعضاء اللجان المتخصصة.

واختتم: ما ذكره الدكتور هاني سري الدين يجعل أى شخص يتراجع عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، لكننى راهنت على الكتلة الصلبة فى حزب الوفد (لوفديين الأحرار)، وكان تقديرى صائبا فى الحقيقة وحسن ظنى فى الوفديين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 يوم الجمعة الماضية أعلنت فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026.

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على 1548 صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على 1668 صوتا انتخابيا.

1fcc0df7-222b-49f7-b7c7-c1bbfccb9aa2

5e09bcac-6cb0-4a9f-8cfd-be4b937a9492

6c2303ce-d9b5-4299-84f5-5eaa1d9c0dcf

6cf0c950-3432-4006-bff7-2ae2f8fe6d5c

12a6d213-85f1-45a8-a0ca-2338d67a4e44

61fa7838-f6e3-4bbc-b75a-22715c26454c

71c6dc91-0b20-4623-8e54-4aef4fed5fbe

93f087cc-0633-408e-bf79-d64edff3d282

0792cbbe-0548-40d1-b407-220dd41e5587

934cb15a-be80-4e37-ab3c-bfb3c0625487

27831b6a-2b67-41ec-9014-88e31e9c7cc6

94633c74-e74b-4fc3-ade1-03d82070d551

a971bad9-7f62-4ca5-9dda-fb7b1bbc3606

ab8084aa-7db7-49a6-a3fc-c716f33f6475