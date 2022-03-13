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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال حواره لـ"صدى البلد"...

عبدالسند يمامة يكشف سبب تراجع هاني سري الدين عن الترشح لانتخابات رئاسة الوفد.. صور

حوار معتز الخصوصى
حوار معتز الخصوصى مع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

كشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد، عن الأسباب التى دفعت الدكتور هانى سرى الدين إلى التراجع عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد يمامة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدكتور هانى سرى الدين أصدر بيانا صحفيا اعتذر فيه لمؤيديه عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، وبرر ذلك بحدوث تغيير فى أسماء بالهيئة الوفدية واللجان النوعية، وفى وقت قصير جدا تم فتح باب الترشح.

وتابع رئيس حزب الوفد: يعتبر الدكتور هانى سرى الدين من أكثر الوفديين عطاء وهو طموح وله اتصالات بكل لجان المحافظات على مستوى مصر، إلا أنه تراجع عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد لوجود تعديل وتغيير فى كشوف وأسماء أعضاء الهيئة الوفدية وأعضاء اللجان المتخصصة.

واختتم: ما ذكره الدكتور هاني سري الدين يجعل أى شخص يتراجع عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، لكننى راهنت على الكتلة الصلبة فى حزب الوفد (لوفديين الأحرار)، وكان تقديرى صائبا فى الحقيقة وحسن ظنى فى الوفديين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 يوم الجمعة الماضية أعلنت فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026.

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على 1548 صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على 1668 صوتا انتخابيا.

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عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد هاني سري الدين حزب الوفد

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