عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12 .. فيديو

استعراض مميز للنسخة
استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

تعد شركة مازيراتي الايطالية تعد واحدة من أكبر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تتسم إصداراتها بقوة الأداء إلى جانب الاطلالة الرياضية المميزة، بالاضافة إلى قدرات الأداء الخارق ومنها النسخة الرائعة مازيراتي MC12.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

و نشرت قناة NM2255 Car HD Videos المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE للنسخة الايطالية الخارقة مازيراتي MC12 وهي تقوم بتأدية بعض الاختبارت داخل احد الطرق الثلجية.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

وظهرت السيارة مازيراتي MC12 وهي تستعرض قدرة المحرك الخاص بها مع بعض المناورات واختبارات القوة التفاضيلة، مع بعض الانطلاقات المبهرة واختبار الاداء من نقطة السكون إلى جانب الانطلاق التنافسي مع احد الطرازات الرياضية.

 

القدرات الفنية للسيارة الخارقة مازيراتي MC12

 

تستمد السيارة مازيراتي MC12 قوتها من محرك بسعة 6000 سي سي مكون من 12 اسطوانة طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 621 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 481 رطل، مع ناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

وتعتبر السيارة مازيراتي MC12 واحدة من الطرازات الخارقة محدودة الانتاج، والتي تتميز باطلالة خارجية رياضية تحمل هيكل مميز يتمتع بالكثر من اللمسات الانسيابية، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

ودعمت السيارة مازيراتي MC12 بمصابيح حادة مع فتحات تهوئية جانبية، وسبويلر خلفي عريض باطلالة رياضية، مع جنوط متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي مميز باللون الفضي، ومفهوم ثنائي الابواب، إلى جانب المقصورة الداخلية التي دعمت بألياف الكربون الطلية بالهلام والجلد الفضي برايتكس والجلد الازرق.

مازيراتي مازيراتي الايطالية MC12 مازيراتي MC12 الخارقة مازيراتي MC12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

ترشيحاتنا

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

النيابة تصدر 3 قرارات في واقعة وفاة زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي للناشئين

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد..اليوم

أخبار التكنولوجيا|واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف لآخر.. وسعر ومواصفات هاتف Galaxy M53 5G

أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم عقب إنجاز كرستيانو رونالدو

أكثر من 1400 حالة.. الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

فيديو

التموين توجه تحذيرا قبل إيقاف بطاقة التموين .. فيديو

شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي زياد إيهاب

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ