استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12 .. فيديو

تعد شركة مازيراتي الايطالية تعد واحدة من أكبر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تتسم إصداراتها بقوة الأداء إلى جانب الاطلالة الرياضية المميزة، بالاضافة إلى قدرات الأداء الخارق ومنها النسخة الرائعة مازيراتي MC12.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

و نشرت قناة NM2255 Car HD Videos المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE للنسخة الايطالية الخارقة مازيراتي MC12 وهي تقوم بتأدية بعض الاختبارت داخل احد الطرق الثلجية.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

وظهرت السيارة مازيراتي MC12 وهي تستعرض قدرة المحرك الخاص بها مع بعض المناورات واختبارات القوة التفاضيلة، مع بعض الانطلاقات المبهرة واختبار الاداء من نقطة السكون إلى جانب الانطلاق التنافسي مع احد الطرازات الرياضية.

القدرات الفنية للسيارة الخارقة مازيراتي MC12

تستمد السيارة مازيراتي MC12 قوتها من محرك بسعة 6000 سي سي مكون من 12 اسطوانة طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 621 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 481 رطل، مع ناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

وتعتبر السيارة مازيراتي MC12 واحدة من الطرازات الخارقة محدودة الانتاج، والتي تتميز باطلالة خارجية رياضية تحمل هيكل مميز يتمتع بالكثر من اللمسات الانسيابية، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

استعراض مميز للنسخة الخارقة مازيراتي MC12

ودعمت السيارة مازيراتي MC12 بمصابيح حادة مع فتحات تهوئية جانبية، وسبويلر خلفي عريض باطلالة رياضية، مع جنوط متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي مميز باللون الفضي، ومفهوم ثنائي الابواب، إلى جانب المقصورة الداخلية التي دعمت بألياف الكربون الطلية بالهلام والجلد الفضي برايتكس والجلد الازرق.