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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تدفن كلبها على قيد الحياة

صدى البلد

تعرضت امرأة وضعت كلبها الصغير ذو الشعر الطويل في كيس قمامة قبل دفنه على قيد الحياة، لحظر مدى الحياة على الاحتفاظ بجميع الحيوانات.

كانت السيدة "إنجا أوزولا" قد تركت كلبها سبنسر بمفرده يعاني ويموت بعد أن تخلت عنه لأنها لم تستطع تحمل تكاليف العلاج الطبي الخاص به.

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عثر زوجان بأعجوبة على الكلب المتحجر ، الذي دُفن بساقيه مكسورتين وتلف في الأعصاب من حادثتين منفصلتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأُدينت " أوزولا" التي تبلغ من العمر 45 عامًا ، في البداية بتهمتي رعاية الحيوان في محكمة بريستون الجزئية وحُكم عليها في سبتمبر.

وفي يوم الجمعة 4 مارس، رفض قاض استئناف أوزولا ضد الإدانة ، وأمرها بدفع ما مجموعه 4000 جنيه إسترليني وزاد حظرها الأصلي لمدة 18 شهرًا على الاحتفاظ بالحيوانات لمدى الحياة.

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وقال الزوجان إن كلابهما استطاعت شم سبنسر ، الذي عُثر عليه ملفوفًا في سلة المهملات في مكان بعيد بالقرب من حديقة، وقد أخذوه إلى المنزل وأبلغوا الشرطة.


قال المفتشون أليسون فليتشر وسوزي ميكاليف إن سبنسر كان محظوظًا للغاية، لأنه تم العثور عليه بسبب المنطقة المنعزلة التي دُفن فيها.

تم نقل الكلب إلى المستشفى في سالفورد لتلقي العلاج الطارئ ، لكن للأسف تقرر وضع حد لمعاناته بعد يومين.

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