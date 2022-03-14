الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل صحوته تحت قيادة تشافي ويهزم أوساسونا برباعية

تمكن فريق برشلونة من تحقيق انتصار ثمين على ضيفه أوساسونا، بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.



جاء الهدف الأول للفريق الكاتالوني في الدقيقة الـ 14 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، سددها بنجاح اللاعب فيران توريس في مرمى الفريق الضيف.



وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، بعد تمريرة رائعة وصلته من النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، ثم إنهاء ممتاز منه للكرة في الشباك.



وفي الدقيقة الـ 27 أضاف النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث، بطريقة جميلة، بعد كرة وصلته من المتألق ديمبيلي على الجهة اليمنى.



وسجل البديل ريكي بويج الهدف الرابع في الدقيقة الـ 75، بعد كرة سددها من خارج المنطقة، صدها الحارس، لكن بويج تابعها بشكل مذهل في المرمى.

ليصبح رصيد البارسا 51 نقطة، واستعاد الفريق المركز الثالث، بفارق الأهداف عن أتلتيكو الرابع، أما أوساسونا فهو الحادي عشر بـ 35 نقطة.

