أستاذ طب نفسي : انتحار حارس الأهلي للناشئين واقعة مؤسفة ..فيديو

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن وفاه حارس النادي الأهلي للناشئين نتيجة رفض والدة لزواجه من احدي الفتيات هذا يؤكد عدم ثبوت شخصيته وشعورة انه قادر علي الزواج بسبب تحقيقه لنجاحات في حياته الرياضية .

واضاف هشام بحري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن انتحار حارس الأهلي للناشئين واقعة مؤسفة مؤكدا انه لم يجد من يذهب الية لتهدئته بدلا من مراسلته علي مواقع التواصل لأنه كان بحاجة لمن يسانده .

ووجه هشام بحري نصيحة إلي أولياء الأمور قائلا " يجب أن نستمع إلي أولادنا ونعرف رغباتهم ونفهما لأننا لا نعلم ماهي طريقة تفكير أولادنا .