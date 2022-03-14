بعد تدهور حالتها الصحية.. الملكة إليزابيث تعجز عن الحركة في قصرها

شهدت صحة الملكة إليزابيث البريطانية في حالة تدهور في الأشهر القليلة الماضية ، مع ورود تقارير عن صعوبة التنقل، ومع ذلك لم تلجأ الملكة لاستخدام كرسي متحرك.





ستستمر الملكة البالغة من العمر 95 عامًا في الارتباطات المخطط لها في الأسبوع المقبل على الرغم من تدهور صحتها ، حيث قالت كاتبة السيرة الذاتية الملكية بيني جونور إنها رفضت استخدام كرسي متحرك.





واوضح: "الملكة غير عادية، لقد استمرت بنشاط كبير لسنوات ولكن علينا أن نتذكر أنها تبلغ من العمر 95 عامًا وليست خارقة ".





كما أضاف: "من ناحية أخرى ، هي في حالة جيدة، لكنني أعتقد أن الأحداث التي يُطلب منها المشي أو الصعود لأية خطوات لن تكون ممكنة بعد الآن ".





وقال جونور إنه على الرغم من وضعها الصحي ، لن تختفي الملكة عن الأنظار ، بفضل وصول القصر إلى التكنولوجيا لمساعدتها.





تأتي التعليقات بعد انسحاب الملكة من خدمة يوم الكومنولث في وستمنستر أبي، كما ثبتت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد COVID-19 الشهر الماضي.