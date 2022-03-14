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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى لـ "صدى البلد": أفضل السينما على الدراما

بشرى
بشرى

أكدت الفنانة بشرى، أنها تُفضل السينما عن الدراما، والتواجد بها، وإنها مع فكرة المسلسلات القصيرة بعيداً عن الثلاثون حلقة التي اعتاد عليها الجمهور.

 

وقالت بشرى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”:" أنا أفضل السينما عن الدراما، أحبها ولكن لست أميل إلى فكرة الـ ٣٠ حلقة،  ومعجبة جداً بفكرة الخمس والعشر حلقات، شئ واقعي جداً للفريق خلف الكاميرا وأمامها، وللصناعة بشكل عام لأنها تتيح فرصة لأعداد أكبر للعمل".

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يذكر أن شهد حفل توزيع جوائز "نيش" البريطانية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والأغنية من المتميزين في عام ٢٠٢١ وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.


كان أبرز المكرمين الفنانة بشرى التي تواجدت بصحبة زوجها سالم هيكل، ومصمم الأزياء هاني البحيري ، والفنانة بسمة، والفنان العالمي امير المصري والمطربة نسمة محجوب والموسيقار نادر العباسي وال dj العالمي ياسر حريري كأفضل منظم حفلات .

بشري الفنانة بشرى السينما الدراما نيش ٢٠٢١ هاني البحيري

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