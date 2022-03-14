صافرات الإنذار تدوي مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف

دوت صافرات الإنذار من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف ، وتحدث مواقع أوكرانية عن قصف روسي استهدف 19 إقليما من أصل 24.

جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “ اكسترا نيوز ” .. قبل قليل

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، إسقاط 8 طائرات تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن الحرب الدائرة بين الطرفين.

فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مهمة وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن مهمة وفد التفاوض مع روسيا تتمثل في ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين والحصول على ضمانات فعالة لإحلال السلام.