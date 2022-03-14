عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: أمريكا روجت أخبارا مضللة عن طلب روسيا مساعدات عسكرية منا

علم الصين
علم الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن ما قيل عن طلب روسيا معدات عسكرية من بكين هو أخبار مضللة مصدرها الولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية عدة ذكرت أن روسيا طلبت من الصين إمدادها بمساعدات عسكرية واقتصادية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن موسكو تطلب معدات صينية منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا. ورفض المسؤولون تحديد نوع المعدات التي تسعى روسيا للحصول عليها.

كما تريد موسكو من بكين توفير إمدادات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف تقرير "فاينانشيال تايمز" أن هناك مؤشرات على أن الصين ربما تستعد للمساعدة.

ويزعم تقرير منفصل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين مرة أخرى أن روسيا تطلب أيضا مساعدة اقتصادية للتخفيف من تأثير العقوبات.

فيما أبدى المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مخاوفه وقلق بلاده من تعرضها للهجمات السيبرانية، مشيرًا إلى أن روسيا أعلنت أنها دمرت 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيًا في أوكرانيا.

روسيا: لا نرى سببا لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

روسيا تتهم الغرب بافتعال "تخلّف مصطنع" عن سداد ديونها المستحقة

روسيا الصين أوكرانيا معدات عسكرية الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

التعليم : إجراءات لتوعية الطلاب بالمشروعات القومية لزيادة الولاء والانتماء

نشرة مرور الاثنين.. الطرق بالقاهرة والجيزة والصحراوية تعمل بصورة طبيعية

وزير النقل: تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية

اغتصاب وقطع طرق.. من هو الإرهابي حسن الفرج الذي أعدمته السعودية ؟

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق على سواحل الإسكندرية

مدبولي والجزار يتابعان تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ