الصين: أمريكا روجت أخبارا مضللة عن طلب روسيا مساعدات عسكرية منا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن ما قيل عن طلب روسيا معدات عسكرية من بكين هو أخبار مضللة مصدرها الولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية عدة ذكرت أن روسيا طلبت من الصين إمدادها بمساعدات عسكرية واقتصادية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن موسكو تطلب معدات صينية منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا. ورفض المسؤولون تحديد نوع المعدات التي تسعى روسيا للحصول عليها.

كما تريد موسكو من بكين توفير إمدادات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف تقرير "فاينانشيال تايمز" أن هناك مؤشرات على أن الصين ربما تستعد للمساعدة.

ويزعم تقرير منفصل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين مرة أخرى أن روسيا تطلب أيضا مساعدة اقتصادية للتخفيف من تأثير العقوبات.

فيما أبدى المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مخاوفه وقلق بلاده من تعرضها للهجمات السيبرانية، مشيرًا إلى أن روسيا أعلنت أنها دمرت 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيًا في أوكرانيا.