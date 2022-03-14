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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

3 أبريل آخر موعد|الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بالجابون وبوروندي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تعلن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بكل من الجابون وبوروندي، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الموضحة في الإعلان المرفق.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم شروط وإجراءات شغل الوظيفة المعلن عنها وهي على النحو التالي
 

وعلى من يرغب في التقدم للإيفاد كـ خبير في هذه المجالات، وفقا للشروط الموضحة عاليه التفضل بإرسال السيرة الذاتية متضمنة العمل الحالي - التخصص - الخبرات الاكاديمية والمهنية على ألا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما علما بأن الموعد النهائي لقبول الطلبات 3 ابريل 2022

مصر الخارجية التواصل الاجتماعي وزارة الخارجية السيرة الذاتية الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية

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