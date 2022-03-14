الخميس بداية التحسن.. الأرصاد: استمرار الطقس السيئ حتى الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد إنخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وبشكل أقل من المعدل الطبيعى فى هذا الوقت من العام بـ 6 درجات، وذلك بسبب تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر2، أنه "مع دخول ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والطقس يكون شديد البرودة وقارص البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر".

وأشارت هيئة الإرصاد الجوية، إلى أن الاحساس بالطقس خلال فترة النهار يكون باردا، وخلال فترة الليل يكون شديد البرودة ، وخاصة مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة .

وأكدت هيئة الإرصاد الجوية، أن احساسنا بإنخفاض درجات الحرارة يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لافته إلى أن الخميس المقبل سيشهد بداية تحسن حالة الطقس لتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية تدريجياً.