المؤبد لـ الدكش وشقيقيه لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب بالسجن المؤبد للمتهم "أمين ح أ"، و"محمد ح أ"، وشهرته "الدكش"، و"فرج ح ا"، لحيازتهم أسلحة نارية واستعراضهم القوة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5038 لسنة 2020 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2020 كلى شمال بنها أن المتهمين "أمين ح أ"، و"محمد ح أ"، وشهرته "الدكش"، و"فرج ح ا" حازوا وأحرزوا أسلحة نارية متنوعة وذخائر منها "سلاح ار بى جي، و7 ذخائر تستعمل علي نفس السلاح"، كما حازو سلاح ناري "بندقية آلية"، وأسلحة نارية "4 طبنجات، ومسدس محول"، و8650 طلقة تستخدم علي الأسلحة سابقة الذكر، وأسلحة بيضاء "مطواة وملكمة حديدية"، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة خلال حملة أمنية مكبرة اشتركت بها قوات الأمن والبحث الجنائي والتدخل السريع وغيرها من القوات

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الوقائع محل التحقيق حيث سبق وصدرت عدة أحكام بحق المتهمين من مقاومة السلطات وفرض واستعراض القوة والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وصدر ضد أحدهم حكم بالإعدام شنقا.