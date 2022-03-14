الاتحاد الأوروبي يجمد أصول مالك تشيلسي وتوقعات بوصول اللاجئين الأوكرانيين لـ5 ملايين

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تجميد أصول الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن أوروبا بصدد إنهاء صياغة الحزمة الرابعة من العقوبات على روسيا.

وأشار بوريل، في مؤتمر صحفي في العاصمة المقدونية سكوبي، إلى أن أكثر من 2400 مدني قتلوا في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا منذ أن غزت روسيا البلاد الشهر الماضي.

وأضاف إن أكثر من 2.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا وأن عدد اللاجئين قد يزداد ليصل إلى 4-5 ملايين.

وقد قررت السلطات في أستراليا فرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس، بمن فيهم رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي.



كما أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، الخميس الماضي، عن عقوبات جديدة تستهدف كبار رجال الأعمال في روسيا.

ووفقا لشبكة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، فرضت لندن عقوبات على المليادير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، وأوليج ديريباسكا من بين آخرين.

ووفقا لبيان الحكومة البريطانية، الصادر اليوم الخميس، تم أيضا فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة "روزنفت"، إيجور سيتشين، وأليكسي ميلر، رئيس شركة "جازبروم"، وأندريه كوستن رئيس مجلس إدارة بنك «في تي بي VTB»، ورئيس شركة "ترانس نفط"، نيكولاي توكاريف، ورئيس مجلس إدارة بنك "روسيه"، ديميتري ليبيديف.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن "هذه العقوبات تأتي لعلاقة هؤلاء الأفراد وارتباطهم ارتباطا وثيقا بالكرملين".

وقبل قليل، صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميهال، بأن روسيا ما زالت تواصل هجومها، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم أمام القوات الروسية

وقال رئيس وزراء أوكرانيا، في كلمة له أمام المجلس الأوروبي عبر تقنية الفيديو، إن كييف ما زالت تطالب بإغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

ودعا شميهال دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أشد قسوة على روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية غير كافية.

كما حث الدول الأوروبية على وقف واردات النفط والغاز من روسيا.

