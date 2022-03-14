أوكرانيا تعلن توقف مفاوضات السلام مع روسيا.. وتكشف موعد استأنفها

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الاثنين، أن المفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا توقفت للتشاور بين مجموعات العمل الفرعية وسوف تستأنف غدا.

إلي ذلك، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من وسط العاصمة كييف، مطالبًا بدعم عسكري غربي لوقف حرب روسيا علي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده في حاجة لمنطقة حظر طيران لوقف القصف الروسي، مؤكدًا أن الحرب مستمرة ولن يستسلموا، حسب “العربية”.

ودعا مجددًا المتطوعين للمساهمة في القتال ضد موسكو، لافتًا إلى أن حرب أوكرانيا مع روسيا وجودية.

وأشار إلى أنه من حق أوكرانيا أن تكون دولة أوروبية، موضحًا أن بلاده تنتظر نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات مع روسيا.

وحث الرئيس الأوكراني، حلف شمال الأطلسي مجددًا، إنشاء منطقة حظر جوي فوق بلاده، محذرًا من أن الناتو يخاطر برؤية سقوط "صواريخ روسية" مقتربة على الدول الأعضاء فيه.

وأضاف: "في العام الماضي، حذرت قادة الناتو بوضوح من أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية صارمة ضد روسيا، فسوف تبدأ الحرب".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الجيش الروسي يواصل قصفه في مناطق كييف وتشيرنيهيف ودونباس وماريوبول، مؤكدًا أن موسكو تبحث عن سبل جديدة لتعزيز قوتها بعد تسجيل قواتها خسائر فادحة.