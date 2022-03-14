عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن توقف مفاوضات السلام مع روسيا.. وتكشف موعد استأنفها

صدى البلد

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الاثنين، أن المفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا توقفت للتشاور بين مجموعات العمل الفرعية وسوف تستأنف غدا.

إلي ذلك، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من وسط العاصمة كييف، مطالبًا بدعم عسكري غربي لوقف حرب روسيا علي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده في حاجة لمنطقة حظر طيران لوقف القصف الروسي، مؤكدًا أن الحرب مستمرة ولن يستسلموا، حسب “العربية”.

الأمم المتحدة: مقتل 636 مدنيًا في أوكرانيا حتى الآن

أوكرانيا تنفي قصف دونيتسك.. ومغادرة 160 سيارة لمدينة ماريوبول عبر ممرات الإجلاء

ودعا مجددًا المتطوعين للمساهمة في القتال ضد موسكو، لافتًا إلى أن حرب أوكرانيا مع روسيا وجودية.

وأشار إلى أنه من حق أوكرانيا أن تكون دولة أوروبية، موضحًا أن بلاده تنتظر نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات مع روسيا.

وحث الرئيس الأوكراني، حلف شمال الأطلسي مجددًا، إنشاء منطقة حظر جوي فوق بلاده، محذرًا من أن الناتو يخاطر برؤية سقوط "صواريخ روسية" مقتربة على الدول الأعضاء فيه.

وأضاف: "في العام الماضي، حذرت قادة الناتو بوضوح من أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية صارمة ضد روسيا، فسوف تبدأ الحرب".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الجيش الروسي يواصل قصفه في مناطق كييف وتشيرنيهيف ودونباس وماريوبول، مؤكدًا أن موسكو تبحث عن سبل جديدة لتعزيز قوتها بعد تسجيل قواتها خسائر فادحة.

روسيا الناتو أوكرانيا الجيش الروسى موسكو حرب روسيا علي اوكرانيا روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

غياب رمضان صبحي عن مواجهتي مصر والسنغال

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

آخر تحديث.. هبوط أسعار الذهب والجرام يخسر 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تنفي قصف دونيتسك.. ومغادرة 160 سيارة لمدينة ماريوبول عبر ممرات الإجلاء

نشرة أخبار العالم.. سيناتور أمريكي يكشف سيناريو قتل بوتين.. أوكرانيا تطالب بعقوبات جديدة ضد روسيا.. وموسكو تحذر من سداد ديونها بـ الروبل

استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. لماذا يصر زيلينسكي على لقاء بوتين؟

رئيس أوكرانيا : حربنا مع روسيا وجودية.. ولن نستسلم

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول مالك تشيلسي وتوقعات بوصول اللاجئين الأوكرانيين لـ5 ملايين

الكرملين: الجيش الروسي لا يستبعد فرض السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبيرة

لتسوية الأزمة.. لافروف: نريد إيقاف أي تهديد لروسيا عبر الأراضي الأوكرانية

استمروا في عملكم | روسيا تلجأ لـ اليوان الصيني في تداول العملة

ترشيحاتنا

اتحرمت من السجود.. تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة منى عبد الغني

الرهان أوكرانيا.. إيلون ماسك يدعو بوتين لـ تحدي قتال

تطورات جديدة في واقعة وفاة حارس الأهلي.. و3 قرارات من النيابة.. فيديوجراف

ضمن وفد برلماني.. نائب التنسيقية يلتقي ولي العهد الكويتي ويزور مجلس الأمة..صور

أوكرانيا تعلن توقف مفاوضات السلام مع روسيا.. وتكشف موعد استأنفها

أسرار ليلة النصف من شعبان .. 19 حقيقة.. كم تعرف منها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ