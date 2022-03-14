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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تستعد لإيواء اللاجئين الأوكران في منازل رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات

بريطانيا
بريطانيا

قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم "الاثنين"، إن حكومة المملكة المتحدة تدرس إمكانية إصدار تشريعات لإيواء اللاجئين الأوكران في منازل وممتلكات رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم جونسون: “بالتأكيد، هذا أمر نقوم بدراسته”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصلاحيات غير متوفرة حاليًا.

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تأتي تعليقات “داونينج ستريت” بعد مصادرة قصر في لندن يملكه الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، الذي أُضيف إلى قائمة عقوبات حكومة المملكة المتحدة في 10 مارس.

وتعرض حوالي 20 من كبار رجال الأعمال الروس، بمن فيهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، لتجميد أصولهم وممتلكاتهم في المملكة المتحدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

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