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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس فورتسكو الأسترالية: مصر مؤهلة لتصبح مركزا لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجموعة "فورتسكو" الأسترالية، أندرو فورست، وكبير مستشاري العلاقات الدولية بالشركة، نيك وارنر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استكشاف آفاق التعاون مع العديد من الشركاء في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار استراتيجيتها الرامية إلي زيادة توليد واستخدام وتصدير الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي فى هذا المجال، معربا عن تقديره لرغبة مجموعة "فورتسكو" العملاقة في الاستثمار بالسوق المصري.

وتطرق مصطفى مدبولي إلي ما تقوم به مصر حالياً من إعداد لاستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تتواكب مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها مصر لرئاسة هذا المؤتمر، واستعدادها لرفع الطموح المناخي من خلال تنفيذ مشروعات محددة في المجالات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة.

ودعا مصطفى مدبولي مسئولي الشركة الاسترالية لإقامة نموذج لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصـــر، على أن يُتبع ذلك بالتوسع في هذه المشروعات، على غرار عملية إنشاء محطة "بنبان" أسوان التي بدأ العمل عليها من خلال نموذج تجريبي، ثم جرى التوسع فيها لتصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مضاعفة الجهود من أجل سرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية، والإعلان عنها قبل مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف شاكر أن مقابلته صباح اليوم مع مسئولي الشركة الاسترالية، تضمنت نقاش مثمر، سيكون له أثر كبير في إقامة تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة. 

من جانبه، استعرض رئيس مجموعة "فورتسكو"، خبرات الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر، معرباً عن استعداده الكامل لضخ استثمارات ذات قيمة في مجال توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أن هذه الرغبة في الاستثمار في مصر لم تأت من فراغ، بل لأن مصر لديها إمكانيات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية لسد فجوة إمدادات الطاقة.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة الكهرباء ومجموعة "فورتسكو" العملاقة، من أجل سرعة الانتهاء من تفاصيل المشروعات المقترح تنفيذها فى مصر.

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