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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية لترصد العدوى المكتسبة بمستشفيات الدقهلية

جزء من التدريب
جزء من التدريب

 اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية على انشطة الترصد للعدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية بالدقهلية  تحت إشراف الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي وبناءا على تعليمات الدكنور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. 
و استهدف التدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات حيث استمرت فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أيام متواصلة حيث تم التدريب على تحديثات أنشطه الترصد طبقا للإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة. 

 كما اكد وكيل الوزارة على اهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعى جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الامثل والحصول على خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية.

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محافظة الدقهلية الدقهلية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى فاعليات الدورة التدريبية المنشآت الصحية وزارة الصحة

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